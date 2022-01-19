Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 16:58
16:55
Происшествия
Директор прикамского предприятия осужден за выплату премий на 1,5 млн рублей
16:54
Политика
Политолог Ищенко призвал США принять условия РФ по безопасности, пока не «пришлось бежать»
16:54
Общество
Начальник петербургского гидрометцентра Татьяна Загребина умерла в 63 года
16:52
Армия
Российские военнослужащие в Приднестровье отпраздновали Крещение Господне
16:50
Общество
Появился третий трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
16:47
Общество
«Аэрофлот» прокомментировал скандал с Анастасией Волочковой
16:46
Армия
Замглавы МИД РФ Рябков исключил риск возникновения полномасштабной войны в Европе
16:45
Политика
В Москве начались переговоры Путина и президента Ирана Раиси
16:45
Шоу-бизнес
«Она ничего не докажет»: адвокат Жорин разбил доводы Волочковой после дебоша в самолете
16:44
Происшествия
Водитель и пассажиры не пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Магаданом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кедми: «Ядерная триада» России заставит Запад схватиться за голову
Политика
Кедми: «Ядерная триада» России заставит Запад схватиться за голову
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Так называемый коллективный Запад схватится за голову, когда начнутся маневры «ядерной триады» России. С таким заявлением выступил военный эксперт и политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

В последнее время Великобритания все чаще начала предъявлять претензии России. Яков Кедми считает, что все это происходит из-за того, что Англия после выхода из состава Европейского союза не может определиться с тем, какой же страной она все же является.

«После Brexit у Великобритании появился один единственный вопрос: «А кто мы вообще такие?» Поэтому они сегодня и пыжатся, чтобы что-то там доказать. Ведь в военном плане Великобритания вообще ничего не стоит. У них армия в 80 тысяч человек, которая через пять лет сократиться до 70 тысяч», — заявил он.

Кедми: «Ядерная триада» России заставит Запад схватиться за голову
Prt Scr youtube.com / Россия 24

Кедми отметил, что, когда начнутся военные учения, «ядерная триада» России заставит Запад схватиться за голову от страха. По его словам, демонстрация того, что может грозить иностранным государствам, будет проведена в начале 2022 года.

«Сегодня Запад обеспокоен маневрами российской армии в Белоруссии. Пусть они побеспокоятся о ближайших маневрах стратегической триады России, которые пройдут в первой половине этого года. Вот тогда они схватятся за голову. Когда проверяют, как будет себя вести «ядерная триада» во время ее практического использования, — это очень страшно. Все выходят на свои позиции — самолеты, подлодки, запускаются ракеты. Разные «деревья» приходят в движение. «Лес» двигается: «Тополя» — сюда, «Ясень» — туда. Вот этого они должны боятся», — резюмировал Яков Кедми.

Ни один флот мира не рискнет атаковать Калининград, потому что будет уничтожен в течение четверти часа. Об этом ранее заявил Яков Кедми.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кедми: «Ядерная триада» России заставит Запад схватиться за голову
россия великобритания ядерная триада кедми
Комментировать