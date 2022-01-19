Кедми: «Ядерная триада» России заставит Запад схватиться за голову

Так называемый коллективный Запад схватится за голову, когда начнутся маневры «ядерной триады» России. С таким заявлением выступил военный эксперт и политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

В последнее время Великобритания все чаще начала предъявлять претензии России. Яков Кедми считает, что все это происходит из-за того, что Англия после выхода из состава Европейского союза не может определиться с тем, какой же страной она все же является.

«После Brexit у Великобритании появился один единственный вопрос: «А кто мы вообще такие?» Поэтому они сегодня и пыжатся, чтобы что-то там доказать. Ведь в военном плане Великобритания вообще ничего не стоит. У них армия в 80 тысяч человек, которая через пять лет сократиться до 70 тысяч», — заявил он.

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Кедми отметил, что, когда начнутся военные учения, «ядерная триада» России заставит Запад схватиться за голову от страха. По его словам, демонстрация того, что может грозить иностранным государствам, будет проведена в начале 2022 года.

«Сегодня Запад обеспокоен маневрами российской армии в Белоруссии. Пусть они побеспокоятся о ближайших маневрах стратегической триады России, которые пройдут в первой половине этого года. Вот тогда они схватятся за голову. Когда проверяют, как будет себя вести «ядерная триада» во время ее практического использования, — это очень страшно. Все выходят на свои позиции — самолеты, подлодки, запускаются ракеты. Разные «деревья» приходят в движение. «Лес» двигается: «Тополя» — сюда, «Ясень» — туда. Вот этого они должны боятся», — резюмировал Яков Кедми.

Ни один флот мира не рискнет атаковать Калининград, потому что будет уничтожен в течение четверти часа. Об этом ранее заявил Яков Кедми.