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Рябков: США должны прекратить военную подпитку Украины

  /   Обновлено: 19 января 2022 15:43
Армия
Рябков: США должны прекратить военную подпитку Украины
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 19 января. Власти США должны остановить поставки вооружения на Украину и другие формы военной поддержки Киева, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Деятельность стран НАТО во главе с США по военному освоению Украины несет прямую угрозу российской безопасности, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений и инструкторским содействием, разработкой планов по сооружению военных баз и их имплементацией, проведением учебно-тренировочных мероприятий и многим другим», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее Рябков объяснил, почему двусторонний формат российско-американского диалога по гарантиям безопасности является оптимальным. Об опасности региональной дестабилизации из-за поставок ВСУ западного ракетного вооружения информировал телеканал «360».

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Все новости / Армия / Рябков: США должны прекратить военную подпитку Украины
украина сша рябков мид оружие
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