ЦАР и Конго соединит волоконно-оптическая линия связи

Банги, 19 января. Территории ЦАР и Республики Конго объединят с помощью волоконно-оптической линии связи, сообщает NouvellesPlus.

«14 января в Браззавиле уже начаты работы по прокладке оптоволокна, сеть пройдет по реке Конго. Официальный старт был дан во время мероприятия, на котором присутствовал министр телекоммуникаций и цифровой экономики Леон Жюст Ибомбо», — отметили сотрудники издания.

Сеть протягивают при помощи моторной баржи с двумя гидронасосами, способными перегонять до 7000 литров воды в минуту. Установка также оснащена одним разбрызгивателем и парой резервуаров для бензина на 7500 литров каждый.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«На судне установлены генераторы мощностью 65 кВт, две лебедки, три комнаты с тридцатью двумя кроватями, кухонный контейнер и гальюн. Другими словами, для работников созданы необходимые условия», — сообщили в NouvellesPlus.

Подводной прокладкой кабеля занимаются сотрудники китайских компаний Huawei и China Communications Services International (CCSI). Ранее стало известно, что крупнейший в Центральноафриканской Республике оператор сотовой связи Orange начал работу в столице префектуры Нижнее Котто — городе Мобае.