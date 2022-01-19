Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 16:57
16:55
Происшествия
Директор прикамского предприятия осужден за выплату премий на 1,5 млн рублей
16:54
Политика
Политолог Ищенко призвал США принять условия РФ по безопасности, пока не «пришлось бежать»
16:54
Общество
Начальник петербургского гидрометцентра Татьяна Загребина умерла в 63 года
16:52
Армия
Российские военнослужащие в Приднестровье отпраздновали Крещение Господне
16:50
Общество
Появился третий трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
16:47
Общество
«Аэрофлот» прокомментировал скандал с Анастасией Волочковой
16:46
Армия
Замглавы МИД РФ Рябков исключил риск возникновения полномасштабной войны в Европе
16:45
Политика
В Москве начались переговоры Путина и президента Ирана Раиси
16:45
Шоу-бизнес
«Она ничего не докажет»: адвокат Жорин разбил доводы Волочковой после дебоша в самолете
16:44
Происшествия
Водитель и пассажиры не пострадали при опрокидывании микроавтобуса под Магаданом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ЦАР и Конго соединит волоконно-оптическая линия связи

Весь мир
ЦАР и Конго соединит волоконно-оптическая линия связи
pxhere.com  / 

Банги, 19 января. Территории ЦАР и Республики Конго объединят с помощью волоконно-оптической линии связи, сообщает NouvellesPlus.

«14 января в Браззавиле уже начаты работы по прокладке оптоволокна, сеть пройдет по реке Конго. Официальный старт был дан во время мероприятия, на котором присутствовал министр телекоммуникаций и цифровой экономики Леон Жюст Ибомбо», — отметили сотрудники издания.

Сеть протягивают при помощи моторной баржи с двумя гидронасосами, способными перегонять до 7000 литров воды в минуту. Установка также оснащена одним разбрызгивателем и парой резервуаров для бензина на 7500 литров каждый.

ЦАР и Конго соединит волоконно-оптическая линия связи
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«На судне установлены генераторы мощностью 65 кВт, две лебедки, три комнаты с тридцатью двумя кроватями, кухонный контейнер и гальюн. Другими словами, для работников созданы необходимые условия», — сообщили в NouvellesPlus.

Подводной прокладкой кабеля занимаются сотрудники китайских компаний Huawei и China Communications Services International (CCSI). Ранее стало известно, что крупнейший в Центральноафриканской Республике оператор сотовой связи Orange начал работу в столице префектуры Нижнее Котто — городе Мобае.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / ЦАР и Конго соединит волоконно-оптическая линия связи
африка связь конго цар оптоволокно
Комментировать