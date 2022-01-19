Убийства без лицензии: как США расправляются над неугодными за рубежом и безнаказанно бомбят чужие города

Что такое демократия? «Википедия» говорит, что демократия — это политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса. Как, по мнению США, демократия распространяется по всему миру? Путем убийства тех, кто Соединенным Штатам не нравится. Даже если отбрасывать вопросы морали, я не понимаю, каким образом устранение политической силы можно считать демократичным. Даже самые демократичные и честные выборы становятся фикцией, если кандидаты на них не могут присутствовать по причине собственной смерти. И даже покушение на убийство можно считать волеизъявлением народа. Грубым, варварским, антигуманным, но оно отражает те запросы, что возникают и развиваются в обществе или отдельных его группах. Но когда этим же занимаются представители совершенно другого государства из-за своей собственной мотивации, то такие действия являются самыми что ни на есть антидемократичными. Сегодня мы поговорим о том, какими методами лидеры США распространяют эту «псевдодемократию».

Для начала я расскажу вам о Касеме Сулеймани. Он был иранским генерал-лейтенантом, командующим подразделением «Аль-Кудс», который был назначен командующим дивизией уже в 30 лет, прославившись своей смелостью и решительностью. На родине Сулеймани считался национальным героем, о котором снимали фильмы, писали песни и так далее. Иранские политики считали его выдающимся стратегом и организатором специальных операций, а в Минобороны РФ отметили его неоспоримый вклад в борьбу с террористическими группировками на территории Сирии и Ирака. В январе 2020 года он был убит вместе с четырьмя другими людьми в результате целенаправленного авиаудара США по личной инициативе Дональда Трампа, который тогда являлся президентом. Газета The New York Times сообщила, что решение об убийстве человека, важной военной и политической фигуры суверенного государства, было принято на эмоциях и всего за несколько минут на основе только лишь подозрений об атаке на одно из посольств США. Напоминаю, что одних только подозрений никогда недостаточно для выяснения вины. Тем более когда судьей является человек, не имеющий никакого отношения к юриспруденции. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил это убийство как «акт международного терроризма», и я с ним согласна. На посмертное прощание с генералом в Иране вышло около 25 миллионов людей при населении Ирана в 81 миллион. Это во многом говорит о значимости человека в глазах общества.

«Со времен Обамы наблюдается неуклонное ослабление международного права. Смерть Сулеймани знаменует собой следующее ослабление — мы движемся вниз по склону к полному беззаконию», — как-то сказала Мэри Эллен О'Коннелл, профессор международного права Университета Нотр-Дам.

Она добавила, что теперь США осталось сделать только один шаг: «Полностью игнорировать закон. Честно говоря, я думаю, что президент Трамп уже там — его единственным аргументом было то, что Сулеймани был плохим парнем, поэтому его нужно было убить». На мой взгляд, это говорит о безответственности и вседозволенности, которую чувствуют (да что там, осознают!) лидеры США. Ведь достаточно просто объявить кого-то террористом, как это было с Сулеймани, и убить его.

Global Look Press / Stringer/Xinhua

Это убийство вызвало большой резонанс из-за того, каким человеком был генерал Касем Сулеймани, однако США действуют аналогичным образом и под аналогичными предлогами везде, где захотят. В Сирии «во имя борьбы с терроризмом» американские летчики сбросили бомбы на собравшихся у реки местных жителей. В итоге было убито 80 человек, многие из которых являлись женщинами и детьми. Американское командование не собиралось придавать трагедии огласку, однако после того, как все это всплыло на поверхность, они заявили, что действия были оправданы, потому что среди этих 80 человек американцы насчитали 16 боевиков. Даже такое слабое оправдание никак их не обеляет, тем более что оправдание это, более чем вероятно, является выдумкой.

Ранее под тем же предлогом войны с терроризмом воздушные силы США «устраняли» женщин и детей Сомали, якобы пытаясь добраться до террористов. Террористами тогда называли Союз исламских судов (СИС) — режима, сформированного исламскими судами Сомали, бизнесменами и некоторыми местными и региональными чиновниками при значительной поддержке населения в оппозиции к официально признанному Переходному федеральному правительству, в котором доминировали поддерживаемые ЦРУ полевые командиры. СИС тогда держал под контролем большую часть страны, обеспечивал людей продовольствием и всеми базовыми услугами впервые за 15 лет. Результатом действий США и их марионеток стали смерти тысяч сомалийцев, огромное количество насилия над гражданскими и сильнейший гуманитарный кризис (ЮНИСЕФ насчитали около 90 000 детей под угрозой голодной смерти).

Можно ли считать то, что распространяют США, демократией? Я думаю, уместнее будет другой вопрос: кто дал США право на то, чтобы вести себя, как международное агентство убийц или межконтинентальная мафия? Никак иначе это не назвать. Под надуманными предлогами они отдают приказы об убийствах огромного количества людей, что ужасно само по себе, но еще ужаснее то, насколько им плевать на «допустимые» потери среди гражданских. И то, что никто не оспаривает эту допустимость и их методы. Весь мир готов воевать на территории стран Африки и Ближнего Востока с террористами, рука об руку с теми, кто взрывает десятки, сотни и тысячи гражданских лиц в погоне за своей целью. С настоящими террористами.

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