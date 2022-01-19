Евросоюз не исключил новые масштабные санкции против России из-за Украины

Брюссель, 19 января. Евросоюз и его партнеры могут ввести масштабные санкции против России. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам политика, ограничения будут введены в случае ухудшения ситуации на Украине.

Киев и западные партнеры продолжают распространять недостоверную информацию о «российской агрессии». Москва неоднократно утверждала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не намерена нападать на другие государства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что попытки выставить Россию стороной конфликта на территории Украины являются неприемлемыми.