Пакистан и Афганистан свяжет железная дорога

Визит советника по национальной безопасности Пакистана в Афганистан отменен из-за массовых антипакистанских демонстраций в Кабуле; в Исламабаде боевики напали на полицейский патруль; возобновились переговоры по газопроводу ТАПИ; между Кабулом и Пешаваром может появится железная дорога; в Пакистане наблюдается 30-процентный рост числа психических заболеваний; премьер-министр Имран Хан публично огласил «Национальную политику безопасности». Об этих и других событиях рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Анти-пакистанские протесты в Кабуле

На этой неделе советник по национальной безопасности Пакистана Моид Юсуф отменил свой визит в Афганистан из-за того что в аэропорту Кабула в связи с его приездом начали собираться массовые анти-пакистанские демонстрации. Целью поездки было заявлено выяснение гуманитарных и экономических потребностей Афганистана на фоне продолжающегося кризиса. Это был бы второй визит высокого уровня из Пакистана с тех пор, как талибы («Талибан»1 — организация запрещена в РФ) пришли к власти в середине августа 2021 года.

На сегодняшний день между Пакистаном и Афганистаном имеется несколько спорных вопросов, в частности, строительство заграждения на «Линии Дюранда». Столетняя демаркация границы времен британской эпохи, подписанная 12 ноября 1893 года британским офицером сэром Генри Мортимером Дюрандом и тогдашним афганским правителем Абдур Рахманом Ханом, уже давно является причиной проблем между Исламабадом и Кабулом. Афганистан неоднократно заявлял, что «Линия Дюранда» — это наследие колониализма и отказывался признать ее в качестве границы.

Несмотря на возражения талибов по поводу пограничного ограждения, в Исламабаде заявили, что работы по возведению забора вдоль «Линии Дюранда» завершены на 94%. В декабре 2021 года снайпер талибов застрелил двух пакистанских солдат во время установки ими заграждения.

#Pakistan???????? NSA - Moeed Yusuf has cancelled his visit to #Afghanistan???????? as a large number of #Afghans were expected to turn up at the Kabul airport for an Anti-Pakistan protest. pic.twitter.com/TrY7cedgE5 — Ankur????????™ (@unapologeticAnk) January 18, 2022

Нападение пакистанских талибов

Пакистанские талибы совершили несколько нападений на полицию в Исламабаде и на северо-западе страны. Трое полицейских были убиты в перестрелках. Мохаммад Хурасани, представитель террористической группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ), опубликовал в Twitter заявление, в котором взял ответственность теракты. Хурасани предупредил, что в ближайшем будущем ТТП снова будет атаковать силы безопасности Пакистана.

Пакистанский «Талибан» — крупнейшая группировка боевиков, борющаяся с местным правительством. ТТП и афганский «Талибан» являются близкими союзниками и совместно противостояли международным силам, возглавляемым Соединенными Штатами во время двадцатилетней афганской войны.

После того как в начале декабря 2021 года истек срок 30-дневного прекращения огня между боевиками и правительством, нападения ТТП участились. Афганский «Талибан» выступал посредником в заключении перемирия между боевиками и властями, но пакистанские талибы отказались продлевать соглашение о прекращении огня, сославшись на отсутствие прогресса в переговорах.

На счету ТТП сотни взрывов смертников и другие нападения, в результате которых погибли тысячи гражданских лиц и сотрудников сил безопасности. Пакистан заявляет, что лидеры и боевики ТТП получают убежище в соседнем Афганистане, откуда они организуют трансграничные террористические нападения. Организация Объединенных Наций и Вашингтон объявили пакистанский «Талибан» глобальной террористической организацией.

Policeman killed after Tehrik-e-Taliban targets police checkpoint in Pakistan’s Islamabad city, in a rare security breach



WION's Pakistan bureau chief @AnasMallick joins @alysonle with more details



For more videos, visit: https://t.co/AXC5qRugeb pic.twitter.com/lzQPvs0upn — WION (@WIONews) January 18, 2022

Перспективы ТАПИ

Газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ) стоимостью 10 миллиардов долларов неоднократно откладывался со времени создания трубопроводного консорциума. Проект был анонсирован в конце 2014 года, строительство началось в начале 2018-го с предполагаемой датой ввода в эксплуатацию в 2021-м. Работы остановились вскоре после их начала, после того, как рабочие, расчищавшие маршрут, были убиты неизвестными нападавшими.

Представители правительства Таджикистана недавно встретились с официальными лицами в Афганистане. Заявление талибов о том, что они выделят 30 000 военнослужащих для обеспечения безопасности трубопровода, может побудить стороны начать работу.

Завершенный трубопровод позволит Туркменистану снизить зависимость от своего крупнейшего потребителя газа, Китая, на который с 2010 года приходится большая часть туркменского газового экспорта. Для Афганистана проект предусматривает плату за транзит в размере около 500 миллионов долларов в год, а также ежегодную долю в 500 миллионов кубометров газа в течение первых десяти лет, которая в конечном итоге увеличится до 1,5 миллиарда кубометров в год. Пакистану трубопровод поможет решить проблему с постоянной нехваткой энергии.

OilPriceCom has published " Is The TAPI Pipeline Finally Ready To Go? " on 18/1/2022 #Pakistan #India https://t.co/TkYDRkcMjm



Get More Now! https://t.co/CvTtZiMZL3 — Commodity Stories (@CommodityStory) January 17, 2022

Талибы дают зеленый свет

Правительство талибов одобрило прокладку железнодорожного пути между Афганистаном и Пакистаном, между городами Пешавар и Кабул, а также Пешавар и Джелалабад. Также было дано разрешение на строительство железной дороги в Узбекистан. На первом этапе будут проведены технико-экономические обоснования и обследования, а их результаты предоставлены вышестоящим должностным лицам.

Всего планируется построить 573 километра железнодорожного полотна. Оно будет проходить из Пешавара в Кабул и из Кабула в Узбекистан через Мазари-Шариф. На маршруте будет устроено 27 станций, 912 искусственных сооружений и 7 туннелей для облегчения перемещения грузов.

The Taliban have given approval to Islamabad for a railway link between Afghanistan and Pakistan, greenlighting rail links between cities of Peshawar and Kabul, and Peshawar and Jalalabad. Daily Times says Taliban also approved a rail link between Jalalabad and Kabul. pic.twitter.com/HqigIbZUZL — AfghanistanTimes (@AfghanistanTime) January 19, 2022

В декабре прошлого года премьер-министр Имран Хан подписал «Совместное письмо – обращение» с просьбой предоставить кредит в размере 4,8 миллиарда долларов от различных международных финансовых институтов (МФО) для проекта железнодорожной линии, соединяющей Пакистан с Афганистаном, Узбекистаном и республиками Центральной Азии.

Рост психических заболеваний

Последний опрос, проведенный Управлением психического здоровья Синда, государственной правительственной организацией, предоставляющей услуги в области психического здоровья, показал, что депрессия и мысли о самоубийстве являются основными проблемами, возникающими у пациентов с коронавирусом или у тех, кто выздоровел.

Сенатор Карим Хаваджа, возглавляющий психиатрическое управление, сообщил, что около 40% из 1500 респондентов, участвовавших в опросе, утверждают, что после заражения коронавирусом они страдают от депрессии разной степени тяжести. Около 25% признались, что у них были мысли о самоубийстве после заражения и даже после выздоровления от болезни.

Профессор Асим Шах, исполнительный вице-председатель кафедры психиатрии Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне, отметил, что во время пандемии в Пакистане наблюдалось увеличение числа проблем с психическим здоровьем по меньшей мере на 25-30%.

Pakistan sees 30 percent surge in mental illnesses during coronavirus, also this article published in Pakistan Today link of the article is here ????https://t.co/jRRgC8pbMi — Sindh Mental Health Authority (@SindhMental) January 18, 2022

Подтверждая эти цифры, профессор Икбал Африди, декан факультета психиатрии Колледжа врачей и хирургов Пакистана, заявил, что коронавирус оказывает значительное влияние на психическое здоровье. Африди, который также является редактором Журнала Пакистанского психиатрического общества, считает, что безработица и другие проблемы, вызванные пандемией, повлияли на психическое здоровье пакистанцев со средним и низким уровнем дохода. Профессор отметил, что страна страдает от острой нехватки квалифицированных психиатров и институтов психического здоровья.

«В настоящее время в Пакистане насчитывается 600 психиатров, что недостаточно для 210-миллионного населения», — сообщил Африди, добавив, что только в США и Великобритании работают более 1500 психиатров из Пакистана.

Политика национальной безопасности

Премьер-министр Имран Хан обнародовал публичную версию первой в истории страны «Политики национальной безопасности» Пакистана. Документ был принят федеральным кабинетом министров 28 декабря 2021 года после получения одобрения от Комитета национальной безопасности.

Выступая на церемонии презентации публичной версии секретного документа, премьер-министр сказал:

«Инклюзивный рост означает не только улучшение положения бедных людей, но и заброшенных районов… [В таком случае] каждый обычный человек становится заинтересованным лицом в защите государства… Самая большая безопасность — это когда за государством для его защиты стоят его граждане».

On behalf of multiple Pakistans, @ImranKhanPTI releases the first consolidated National (Proxies-Led) Security Policy in line w/ his vision to create a Riasat-e-Medina. The new policy will prove as dubiously *effective* as the 2015 National Action Plan. https://t.co/bF730MR22P — Javid Ahmad (@ahmadjavid) January 14, 2022

«Политика национальной безопасности», первая в своем роде в истории Пакистана, формулирует рамки, ориентированные на граждан, ставя во главу угла экономическую безопасность и стремясь к безопасному и экономически устойчивому развитию страны. Процесс разработки «Политики» включал многочисленные консультации с официальными заинтересованными сторонами, включая федеральных министров, 120 экспертов, 300 студентов и 600 человек из всех слоев общества. Подробнее о содержании документа можно прочитать здесь.

Пакистан приобретет ZARGANA

Турция и Пакистан являются близкими стратегическими союзниками уже на протяжении десятилетий. В последние годы их дружеские отношения проявлялись особенно ярко: Анкара часто заявляет о солидарности с Исламабадом по вопросу Кашмира и предлагает Пакистану современные системы вооружения.

В 2019 году турецкая компания Aseslan объявила о решении поставить в Пакистан противоторпедные системы ZARGANA в рамках модернизации пакистанских подводных лодок среднего срока службы. Сейчас ZARGANA прошла заводские приемо-сдаточные испытания.

Контракт является частью программы Agosta 90B MLU ВМС Пакистана, которая включает модернизацию трех подводных лодок Agosta 90B в рамках соглашения, подписанного с турецкой компанией STM в 2016 году. Пакистан стал второй страной после Индонезии, где будет использоваться ZARGANA.

Система противодействия торпедам подводных лодок ZARGANA обеспечивает возможность быстрого реагирования, а также автономную работу, управляемую оператором. Она обладает способностью к быстрому реагированию, настраиваемой конструкцией пусковой ячейки в соответствии с требованиями пользователя, возможностью одиночного и залпового запуска и высоким уровнем резервирования.

Система ZARGANA использует акустические глушители и приманки ZOKA. Акустический глушитель — это мощный широкополосный генератор акустического шума, который охватывает все рабочие диапазоны частот как классических, так и современных акустических самонаводящихся торпед в пассивном, активном и комбинированном режимах самонаведения. Слуховые приманки используются в качестве метода мягкого поражения, чтобы сбить с толку приближающиеся торпеды, имитируя динамическое и акустическое поведение подводной лодки. Обе эти системы действуют как контрмеры против вражеских торпед.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.