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Египет призвал СБ ООН поддержать африканские государства в борьбе с терроризмом
Весь мир
Египет призвал СБ ООН поддержать африканские государства в борьбе с терроризмом
facebook.com  /  Egyptian Ministry of Foreign Affairs

Каир, 19 января. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций выполнить обязанности по поддержке африканских стран, пострадавших от терроризма и экстремизма. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Глава МИД участвовал в консультативном совещании на уровне министерств между Советом мира и безопасности Африканского союза (СМБ) и членами СБ ООН. Он подчеркнул важность солидарности в противостоянии кризисам континента.

«Совет Безопасности ООН должен поддержать инициативы стран Африки по противодействию терроризму и экстремизму», — заявил министр.

Самех Шукри добавил, что Египет возлагает большие надежды на региональные механизмы и партнерство для достижения безопасности и стабильности в Африки. По его мнению, СБ ООН может сыграть важную роль в поддержке потенциала этих союзов.

«Республика активизировала все усилия по наращиванию потенциала африканских учреждений в районах, затронутых терроризмом. В том числе путем организации учебных курсов для объединенных сил миротворческих миссий в регионе», — обратил внимание он.

Глава МИД Египта настоял на продолжении координации между СМБ и членами СБ ООН для поддержки единых интересов и позиций в отношении континентальной безопасности и мира.

Президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси призвал Африканской союз разработать четкую стратегию по борьбе с терроризмом.

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