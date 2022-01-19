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Представитель театра им. Пушкина рассказала о состоянии Веры Воронковой после пожара

  /   Обновлено: 19 января 2022 15:40
Общество
Представитель театра им. Пушкина рассказала о состоянии Веры Воронковой после пожара
Prt Scr youtube.com  /  Театр Центр драматургии и режиссуры

Москва, 19 января. Заместитель директора Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Ирина Кудинова рассказала, как себя чувствует пострадавшая в пожаре актриса Вера Воронкова.

Артистка получила серьезные ожоги дыхательных путей во время пожара в собственной квартире. Кудинова сообщила Федеральному агентству новостей, что состояние Воронковой по-прежнему остается тяжелым, но стабильным.

«При этом Вера Александровна находится в сознании и общается с представителями театра по мере возможности», — сообщила Кудинова.

Театр имени Пушкина, в котором служит Воронкова, находится на связи с врачами клиники, куда госпитализировали заслуженную артистку России. Согласно афише, в ближайшее время актриса должна выйти на сцену.

СМИ сообщали, что в квартире у Воронковой из-за гирлянды загорелась елка. Причиной пожара в доме артистки стало короткое замыкание.

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пожар актриса воронкова театр имени пушкина
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