Снижение котировок российских акций произошло без объективного повода

Москва, 19 января. Московская биржа фиксирует резкое снижение стоимости акций российских компаний на торгах. Объективных причин для обвала нет, считает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, передает «Прайм».

Во вторник, 18 января, отечественный рынок акций обвалился сразу на 6,5%. Из-за паники инвесторов IMOEX, ключевой индекс Мосбиржи, потерял все наработанные за прошлый год пункты. Основным драйвером спада оказалось возникновение фантомных геополитических проблем, которые и повлекли за собой отток капитала.

«Но самое печальное, что вчера никаких объективных поводов для такого сильного снижения не было», — заметил Антонов в своем материале.

Причиной обвала стала не политика как таковая, а психология. У крупных инвесторов просто «сдали нервы» на фоне спекулятивной информации о новых антироссийских санкциях. Эксперт отмечает непредсказуемость ситуации. В ближайшее время индекс Мосбиржи может продолжить падение или, наоборот, вновь вернется к «зеленому» тренду.

Несмотря на возникшие трудности, рубль восстанавливает позиции в ходе текущей торговой сессии. Экономисты объяснили, какие факторы помогают национальной валюте сохранить стабильность для в условиях биржевой турбуленции.