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«Она ничего не докажет»: адвокат Жорин разбил доводы Волочковой после дебоша в самолете
Шоу-бизнес
«Она ничего не докажет»: адвокат Жорин разбил доводы Волочковой после дебоша в самолете
wikipedia.org  /  Dgeise

Минувшей ночью на первые полосы новостных лент вышел скандал, который устроила прима российского балета Анастасия Волочкова. В самолете, который летел с Мальдив, якобы она отказалась надеть маску и устроила разборки с персоналом.

В эксклюзивном интервью ФАН она сообщила, что подаст в суд на бортпроводника, который, по ее мнению, намеренно пошел на конфликт. Известный российский адвокат Сергей Жорин рассказал о перспективах возможного иска и о том, сможет ли Волочкова избежать ответственности за содеянное.

«В данном случае у Волочковой точно нет никаких шансов что-то доказать или кого-то наказать, потому что ситуация более чем очевидная. Авиакомпания «Аэрофлот» уже долгие годы проводит политику, направленную на соблюдение всеми пассажирами установленных правил и порядков. Для авиакомпании нет так называемых звездных пассажиров, которые могут не соблюдать те или иные правила. Есть большое количество случаев, когда авиакомпания давала понять таким людям, что пассажиры все равны», — отметил Сергей Жорин.

По его словам, реакция пассажиров красноречиво отвечает на все вопросы в этом деле. Они поддержали действия бортпроводников и осудили поведение Волочковой. Юрист уверен, что авиакомпания займет принципиальную позицию по этому скандалу, а балерина будет привлечена к ответственности.

«Если она хочет обратиться в суд на авиакомпанию, то это ее право, но, во-первых, в авиакомпании сильный юридический департамент, я это знаю не понаслышке, так как долгие годы сотрудничаю с ними по разным вопросам. Я уверен, что силами юридического департамента, а при необходимости компания может привлечь и сторонних специалистов, «Аэрофлот» сможет достойно отреагировать на возможный иск. А то, что Волочкова будет привлечена к ответственности, в этом никаких сомнений нет», — подытожил Сергей Жорин.

Ранее ФАН писал, что Волочкова планирует обратиться в суд после своего дня рождения, который она отметит 20 января. Делом о клевете и ущербе репутации балерины будут заниматься адвокаты. По мнению звезды, это необходимо сделать, чтобы другим «неповадно было».

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Все новости / Шоу-бизнес / «Она ничего не докажет»: адвокат Жорин разбил доводы Волочковой после дебоша в самолете
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