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Минфин РФ назвал объем профицита бюджета за прошлый год

  /   Обновлено: 19 января 2022 15:35
Экономика
Минфин РФ назвал объем профицита бюджета за прошлый год
pixabay.com  /  Shutterbug75

Москва, 19 января. Министерство финансов Российской Федерации сообщает о профиците федерального бюджета за предыдущий год и его дефиците в декабре.

Профицит бюджета в 514,76 млрд рублей был зарегистрирован по результатам 2021 года, указывают в финансовом ведомстве. Предварительная оценка по декабрю говорит о дефиците в 1,984 трлн рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов до этого уточнял, что в прошедшем году бюджет был исполнен с профицитом в 0,4% валового внутреннего продукта.

Дефицит бюджета в прошлом месяце объясняется традиционным ростом расходной части (4,8 трлн рублей против 2 трлн рублей в предшествующие месяцы). К примеру, в декабре 2020 года дефицит достигал 1,7 трлн рублей, а в 2019 году в этом же месяце он равнялся 1,131 трлн рублей. Помимо этого, в Минфине изменили оценку размеров профицита за ноябрь. Специалисты пришли к выводу, что он составил 202,016 млрд рублей вместо 40,545 млрд рублей.

Показатели по доходам на 2021 год были перевыполнены государством на 34,8% или 25,286 трлн рублей. Нефтегазовые доходы принесли больше на 51,3% (9,056 трлн рублей), чем предполагалось по плану. Расходы исполнили на 115,1% или 24 трлн 771,77 млрд рублей. Глава государства Владимир Путин перед Новым годом подчеркнул, что бюджет России имеет социальную направленность.

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