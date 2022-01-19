Токаев поручил минобороны Казахстана пересмотреть план закупки вооружения на 2022 год

Алма-Ата, 19 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оборонному ведомству страны пересмотреть план закупки вооружений на текущий год с учетом прошедших в республике протестов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Новым министром обороны Казахстана стал Руслан Жаксылыков. Глава республики сегодня представил его руководящему составу военного ведомства.

«Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала вооруженных сил», — уточнили в пресс-службе президента Казахстана.

Массовые протесты, переросшие в погромы, разгорелись в республике в начале 2022 года. Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности выполнял задачи по охране важных объектов в Казахстане. Силы ОДКБ успешно завершили миссию и уже вернулись домой, передает телеканал «360».