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Геннадий Онищенко погрузился в купель на Крещение и поделился видеозаписью
Общество
Геннадий Онищенко погрузился в купель на Крещение и поделился видеозаписью
Федеральное агентство новостей  / 

Известный политик и врач Геннадий Онищенко не только рассказал в авторской колонке о правилах погружения в прорубь на Крещение, но и сам совершил этот традиционный русский обряд. Видеозаписью политик поделился с ФАН.

Как и в прошлом году, погружение в крещенскую купель Онищенко совершил на севере Московской области. Судя по данным портала Gismeteo, 19 января 2022 года погода оказалась вполне комфортной для купания, до настоящих крещенских морозов дело не дошло: температура воздуха в Подмосковье — около ноля.

По словам Геннадия Онищенко, крещенское погружение — очень важный обряд, это давняя народная традиция, связанная со славянскими практиками здоровьесбережения.

«На Крещение мы вспоминаем погружение Христа в воды реки Иордан, поэтому крещенские купели называются иордани. Крещенские погружения — это важная сакральная практика, которая помогает укрепить не только тело, но и дух», — отметил он.

Онищенко рассказал, что после погружения в ледяную купель следует сразу переодеться, а затем выпить горячего чая с травами и медом.

«Вследствие всех этих действий у человека ускоряется метаболизм и организм начинает согревать себя сам. Но самое главное — это позитивный настрой», — отметил Геннадий Онищенко.

Крещение Господне и праздник Богоявление отмечаются в России 19 января. На Руси на Крещение, начиная с вечера 18 января и примерно до полудня 20 января, было принято совершать погружения в открытые водоемы. Эта традиция служит напоминанием о погружении Иисуса Христа Иоанном Крестителем в воды реки Иордан. В память об этом событии в водоемах прорубаются крещенские купели-иордани, чаще всего в форме креста. 19 января на открытых водоемах церковь проводит обряд водосвятия.

Считается, что с полуночи после наступления 19 января и до 27 января включительно все земные воды становятся святыми, божественными. Окунание в прорубь не является церковным обрядом — это давняя православно-народная традиция, которая возродилась в нашей стране в 1990-х годах. Ежегодно в крещенских купаниях в России принимают участие сотни тысяч человек. В прошлом году их число, по данным МВД, превысило два миллиона.

Пандемия COVID-19 несколько ограничила эту традицию. Тем не менее в 2022 году число тех, кто окунается в прорубь на Крещение, судя по сводкам МЧС, также будет очень значительным.

 

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