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Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с российским лидером

Весь мир
Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с российским лидером
Global Look Press  /  Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Москва, 19 января. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл около полудня в столицу России с официальным визитом. Вместе с ним в составе делегации Исламской Республики находятся министры иностранных дел, нефти и экономики. В аэропорту их встретили руководитель минэнерго и председатель совместной комиссии ИРИ и РФ Николай Шульгинов в сопровождении заместителя главы МИД Игоря Моргулова. По сообщению информационного агентства IRNA, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным должны начаться в ближайшие часы.

Приезд Раиси состоялся по приглашению Москвы. В ходе беседы президенты двух стран планируют обсудить все стороны взаимного сотрудничества, в том числе в торговой и экономической сфере. Также они рассмотрят наиболее важные темы на региональном и мировом уровне, включая ход переговоров по «ядерной сделке» в Вене и возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Как ожидается, 20 января планируется выступление Раиси на пленарном заседании Государственной думы РФ. Помимо этого, президент намерен посетить Соборную мечеть, встретиться с проживающими в Москве иранцами и российскими бизнесменами.

Несмотря на то, что в рамках приезда иранского лидера не будет подписано каких-либо важных соглашений и договоров, некоторые официальные лица, включая посла Ирана в РФ Казема Джалали, называют его визит в Россию знаковым моментом в отношениях двух стран.

По мнению ряда аналитиков, сейчас между Москвой и Тегераном имеются противоречия, препятствующие активному развитию сотрудничества. Например, задолженность Ирана перед РФ за строительство АЭС «Бушер», а также попытки ухода от налогов некоторых компаний Исламской Республики в России. Однако большинство из спорных вопросов не являются настолько глобальными, чтобы назвать отношения двух государств напряженными.

Невзирая на все сложности, страны стремятся помогать друг другу на региональной и мировой арене. Об этом свидетельствует поддержка Тегерана со стороны Москвы на тех же венских переговорах или при вступлении Ирана в ШОС, куда он попал именно по инициативе РФ.

Помимо этого, две страны уже долго сотрудничают в Сирии, поддерживая правительственные войска в операциях против террористических организаций. Также за последние годы обе стороны подчеркивали интерес Тегерана к приобретению российского вооружения, для чего основным препятствием пока являются антииранские санкции по линии ООН.

Тем не менее, даже с учетом всех имеющихся ограничений, в октябре прошлого года в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу глава Генштаба Исламской Республики Мохаммад Багери назвал размах военно-технического сотрудничества между двумя странами беспрецедентным.

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Все новости / Весь мир / Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с российским лидером
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