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Военный аналитик Бартош: ВМФ РФ готов потопить любой корабль НАТО в случае опасности

  /   Обновлено: 19 января 2022 15:22
Армия
Военный аналитик Бартош: ВМФ РФ готов потопить любой корабль НАТО в случае опасности
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 19 января. Корабли НАТО, устраивающие антироссийские провокации в Балтийском и других морях, пожалеют в случае попытки нарушить границы России, заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош.

Недавно в Балтийском море был замечен нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam. По информации пресс-службы Североатлантического альянса, целью запланированной акции была демонстрация потенциала НАТО. Военный аналитик Александр Бартош объяснил, что ВС РФ внимательно наблюдают за действиями западных кораблей в Балтийском море, передает «ПолитРоссия».

Если силы НАТО попытаются совершить агрессивный выпад в адрес РФ, то они сильно об этом пожалеют, заявил он. По словам Бартоша, как только иностранный корабль нарушит российские границы, «будет уже совсем другой разговор».

«Но по этому поводу очень хорошо высказался наш президент Владимир Путин. Он сказал, что, если будут нарушения, мы будем топить. И соответствующие указания уже даны нашим военным. Вот и все, никаких рассуждений на этот счет быть не должно», — пояснил он.

По словам военного аналитика, в случае опасности со стороны НАТО силы ВМФ РФ готовы дать решительный и мгновенный отпор, уничтожив вражеские корабли. При этом недавнее появление российской морской техники в Балтийском море встревожило страны Запада.

Ранее военный эксперт Александр Жилин рассказал, что РФ не станет размещать ядерное оружие в Белоруссии, а на все заявления США по этому поводу не стоит обращать внимания, передает телеканал «360».

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Все новости / Армия / Военный аналитик Бартош: ВМФ РФ готов потопить любой корабль НАТО в случае опасности
россия нато вмф рф корабли балтийское море
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