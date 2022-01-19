Посетителям национального парка в Японии показали поразительный замерзший водопад

Гигантские ледяные сталактиты, припорошенные снегом, на фоне природного пейзажа выглядят завораживающе. Для большей эффектности сотрудники парка осветили замерзший водопад прожекторами и устраивают экскурсии по вечерам.

Озеро Товада образовалось на вершине одноименного действующего вулкана. В водоем впадают более 70 рек, а вытекает всего одна. Летом здесь образуется водопад, который зимой замерзает, превращаясь в гигантские скопления сосулек, грациозно свисающих со склонов горы Хаккода. Посетители парка Товада-Хатимантай садятся в экскурсионный автобус и отправляются лицезреть удивительное зрелище.

«Подсветку ручья установили четыре года назад. До этого зимой это место было пустым и безлюдным. Но однажды местные жители заметили тут огромные сосульки и замерзшие водопады и решили показать их как можно большему количеству людей», — рассказал гид Национального парка Юичи Кавамура.

Национальный парк Товада-Хатимантай находится на севере Японии и расположен на территориях сразу двух отдельных префектур: Ивате и Акита. Здесь можно полюбоваться пейзажами горного озера Товада площадью 129 квадратных километров и прогуляться вдоль реки Оирасе.