Рябков не считает продуктивным участие нескольких стран в диалоге по безопасности

Москва, 19 января. Россия хочет в первую очередь договориться о гарантиях безопасности с США. Участие нескольких стран будет контрпродуктивным, уверен замглавы МИД РФ Сергея Рябков.

Дипломат выступил на площадке клуба «Валдай».

«Не буду скрывать, что мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным», — сказал Рябков.

Москва в декабре направила США и НАТО проекты договоренностей о гарантиях безопасности. Россия предлагает, чтобы военный блок отказался от расширения на восток и не стал размещать военные силы на Украине.

Европейские страны расстроены, что их не вовлекают в диалог. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул свои предложения по гарантиям безопасности.