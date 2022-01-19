Минобороны РФ сообщило о полном выводе миротворцев ОДКБ из Казахстана

Москва, 19 января. Весь личный состав миротворческого контингента ОДКБ после выполнения задач по охране социально-значимых объектов выведен из Казахстана в места постоянной дислокации.

Вместе с миротворцами транспортными самолетами ВКС РФ из Казахстана вывезена боевая техника и вооружение стран-участниц ОДКБ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России приземлились на подмосковном аэродроме в Чкаловском», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее стало известно, что в течение 17 января из Казахстана в Россию вылетело 40 самолетов ВКС РФ с миротворцами. Об окончании режима чрезвычайного положения в Казахстане и отмене в республике комендантского часа сообщал телеканал «360».