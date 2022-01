Власти Техаса отклонили сотни заявок на голосование по почте

Остин, 19 января. Власти Техаса отклонили сотни заявок на участие в голосовании по почте из-за принятого законодателями штата закона, серьезно ограничивающего возможности почтового голосования.

Решение об отклонении заявок было принято в преддверии праймериз на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся в штате 1 марта.

Дана Дебовуар, секретарь округа Трэвис, в который входит и столица Техаса Остин, сообщила, что округ признал недействительными около 300 заявлений. Это произошло из-за того, что люди не соответствовали более строгим требованиям нового закона к идентификации избирателей.

В других округах сложилась аналогичная ситуация: округ Харрис, в который входит Хьюстон, отклонил 409 из 1373 поданных заявлений, в округе Бексар, частью которого является Сан-Антонио, на прошлой неделе было более 300 отказов, что соответствует четверти заявлений.

"My friends, this is what voter suppression looks like," Democrat Dana DeBeauvoir, the Travis County clerk in #Texas , told reporters on Tuesday. https://t.co/s97rrcrHtN