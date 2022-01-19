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Власти Техаса отклонили сотни заявок на голосование по почте

Весь мир
Власти Техаса отклонили сотни заявок на голосование по почте
wikipedia.org  /  Chris Phan / CC BY 2.5

Остин, 19 января. Власти Техаса отклонили сотни заявок на участие в голосовании по почте из-за принятого законодателями штата закона, серьезно ограничивающего возможности почтового голосования.

Решение об отклонении заявок было принято в преддверии праймериз на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся в штате 1 марта.

Дана Дебовуар, секретарь округа Трэвис, в который входит и столица Техаса Остин, сообщила, что округ признал недействительными около 300 заявлений. Это произошло из-за того, что люди не соответствовали более строгим требованиям нового закона к идентификации избирателей.

В других округах сложилась аналогичная ситуация: округ Харрис, в который входит Хьюстон, отклонил 409 из 1373 поданных заявлений, в округе Бексар, частью которого является Сан-Антонио, на прошлой неделе было более 300 отказов, что соответствует четверти заявлений.

«Друзья мои, вот как выглядит подавление избирателей», — заявила Дебовуар.

Законодатели Техаса в конце прошлого года одобрили изменения к избирательному законодательству штата, которые в основном касаются ограничений голосования по почте, а также расширения ответственности лиц, которые помогают гражданам с ограниченными возможностями заполнять бюллетени.

Согласно новым нормам, избирателям, которые хотят отправить бюллетень по почте необходимо указать номер водительского удостоверения либо последние четыре цифры номера социального страхования. Это, по мнению конгрессменов штата, должно ограничить возможности двойного голосования или участия в выборах лиц, не имеющих права голоса, что снизит возможности для фальсификаций в ходе выборов.

Администрация Байдена подала в суд на Техас из-за избирательного законодательства
Global Look Press / Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / EuropaNewswire

Демократическая партия и администрация Байдена считают принятые меры попыткой лишить американцев конституционного права на участие в голосовании. В свою очередь губернатор Техаса подчеркивает, что данные меры никак не повлияют на возможности волеизъявления для американцев, которые имеют право участия в избирательном процессе.

Усилия Техаса и других республиканских штатов, направленные на ужесточение контроля над процессом голосования, которые были приняты после предполагаемых масштабных фальсификаций в ходе президентских выборов 2020 года, идут вразрез с попытками Демократической партии по либерализации федерального избирательного законодательства.

Еще в ходе избирательной кампании команда президента Байдена пообещала предоставить право голоса всем, кто проживает на территории США, включая нелегальных мигрантов. Однако попытки расширить электоральное поле натолкнулись на противодействие со стороны Республиканской партии, представители которой в полном составе отказались поддерживать законодательство в Конгрессе.

Неделя поражений: Байден и Шумер провалили закон об избирательной реформе в США
Федеральное агентство новостей /

Даже отчаянная попытка администрации Байдена принять столь необходимый закон простым большинством голосов в обход установленных процедур, требующих поддержку по крайней мере 60 из 100 членов Сената, провалилась из-за принципиальной позиции центристов от Демократической партии, которые раскритиковали руководство партии за желание отойти от основополагающих принципов Конгресса в угоду политической целесообразности.

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