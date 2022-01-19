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В Минэнерго обсудили стоимость новых российских АЭС

Экономика
В Минэнерго обсудили стоимость новых российских АЭС
telegram.org  /  Официальный канал концерна «Росэнергоатом»

Москва, 19 января. Предельный уровень капитальных затрат новых атомных энергоблоков может достичь 182,9 тыс. рублей за 1 кВт. Об этом заявили представители Росатома на совещании в Минэнерго, передает «Коммерсантъ».

Госкорпорация «Росатом» просит оставить в силе прежние условия возврата инвестиций через энергетический рынок с базовой доходностью 10,5% и сроком в 25 лет. Такая информация содержится в письме «Сообщества потребителей энергии», направленном в ведомство.

Предельный размер капитальных расходов будет применяться при оценке стоимости всех новых АЭС с запуском после 2024 года. Пока гарантированную окупаемость получили лишь два новых энергоблока Курской АЭС-2 на реакторах ВВЭР-ТОИ мощностью порядка 1,3 ГВт. Из этого следует, что потребители электроэнергии после введения блоков в эксплуатацию будут вносить повышенную плату за их энергомощность.

В июле 2022 года должно стартовать строительство первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа» совместно с Россией. Информацию подтвердил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

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минэнерго аэс росатом
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