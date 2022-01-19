Ростано договорилось с «Совкомбанком» о погашении кредита на 15 млрд рублей

Москва, 19 января. Госкорпорация «Роснано» договорилась с «Совкомбанком» о реструктуризации долга и досрочном погашении кредита на сумму в 15 млрд рублей. об этом говорится в сообщении Telegram-канала Роснано.

Как отмечается в публикации, документы были подписаны 30 декабря 2021 года. Госкорпорация также напомнила о погашении в прошлом месяце облигаций со значительным участием физических лиц.

Совокупный долг Роснано перед «Совкомбанком» составляет 38 млрд рублей. Госкорпорация еще должна 16 млрд рублей «Промсвязьбанку», 16,5 млрд - банку «Санкт-Петербург», 5 млрд — банку «Россия» и 850 тысяч — банку «Ак Барс». Помимо этого, в обращении Роснано находятся девять выпусков облигаций на сумму более 67 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря признал, что долги Роснано — серьезная проблема. По его словам, для ее решения руководству госкорпорации необходимо провести тщательную работу со своими кредиторами.