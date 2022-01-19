Эфир: Чем для Донбасса может обернуться оснащение ВСУ вооружением НАТО

Санкт-Петербург, 19 января. Североатлантический альянс продолжает поставлять украинской армии наступательное вооружение, которое в ближайшем будущем может выстрелить в Донбассе.

Известно, что на текущий момент страны НАТО активно вооружают Украину устаревшим, но еще боеспособным наступательным вооружением. Таким образом, Варшава готовится передать Киеву 5000 реактивных снарядов калибра 122-мм для системы залпового огня «Град», США — списанные катера Island, а Лондон планирует поставить ВСУ партию самонаводящихся ракет «воздух — земля» Brimstone.

Чем вооружение НАТО в руках ВСУ грозит Донбассу? Поддержат ли западные страны физическое уничтожение русскоязычных жителей ЛДНР? Почему международные правозащитные организации никак не реагируют на обстрелы юго-востока Украины? Как много иностранных наемников сейчас находится на украинской территории?

Политологи, военные аналитики и публицисты отвечают на эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот».

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