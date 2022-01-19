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Балерину Волочкову обвинили в организации избиения своего продюсера

Шоу-бизнес
Балерину Волочкову обвинили в организации избиения своего продюсера
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Москва, 19 января. Бывший продюсер балерины Анастасии Волочковой Александр Валов объяснил, почему перестал с ней сотрудничать. Менеджер утверждает, что артистка причастна к его избиению.

Валов знакомил балерину с богатыми мужчинами и получал за это денежное вознаграждение. Экс-артистка Большого театра обиделась на продюсера, когда тот дал комментарий об оказывающих эскорт-услуги знаменитостях. Волочкова решила, что речь шла о ней. По словам продюсера, на их новую встречу в ресторане она пришла с очередным избранником и его охраной.

«На выходе они меня окружили и начали мутузить. Волочкова при этом стояла рядом и кричала: «Зачем ты меня очерняешь? Мы же с тобой так хорошо дружили!»» — поделился Валов с «Экспресс газетой».

Тогда избитый продюсер показал их переписку с танцовщицей, и олигарх-избранник все понял. Он извинился перед менеджером, дал ему денег за моральный и ущерб и попросить забыть о Волочковой. После этого случая Валов ничего не хочет слышать об артистке.

Ранее сообщалось, что нового мужчину балерины, с которым она познакомилась на программе «Давай поженимся!», разыскивают украинские власти за пособничество в терроризме из-за его участия в боевых действиях в Донбассе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Балерину Волочкову обвинили в организации избиения своего продюсера
волочкова продюсер валов
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