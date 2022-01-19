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«Пусть деньги вернут»: Соловьев напомнил о покупке Россией Киева и Прибалтики
Политика
«Пусть деньги вернут»: Соловьев напомнил о покупке Россией Киева и Прибалтики
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Если бывшие страны Советского Союза хотят независимости и свободы, то пусть вернут России деньги, ведь в свое время она купила Киев и Прибалтику. Об этом заявил известный телеведущий Владимир Соловьев.

После распада Советского Союза страны Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — начали резко критиковать Россию. Кроме того, после 2014 года киевские власти также разорвали практически все связи с Москвой и начали говорить о независимости Украины. В свою очередь телеведущий Владимир Соловьев напомнил Украине о том, что в 1686 году русский царь Алексей Михайлович официально приобрел Киев у Речи Посполитой в результате соглашения в рамках «Вечного мира». Москва заплатила тогда за ныне украинскую столицу 146 тыс. рублей.

Также Соловьев рассказал, что в свое время Россия купила у Швеции и страны Прибалтики. Сделка была заключена 10 сентября 1721 года. За территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию Петр Алексеевич заплатил 2 млн руб. По словам журналиста, если Украина, Латвия, Литва и Эстония хотят независимости и свободы, то пусть вернут деньги, которые были потрачены на их покупку.

«Извините, мы же Киев купили у Польши за 100 с небольшим тысяч рублей. Ну и Прибалтика. Мы много чего покупали. Интересно: если они хотят свободы, то пусть хотя бы деньги вернут», — заявил Соловьев.

Политолог Николай Стариков заявил, что Украина идет на всех парах к крушению. По его словам, на Западе этого старательно не замечают и предпочитают обращать внимание на проблемы Киева, которому якобы что-то угрожает.

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Все новости / Политика / «Пусть деньги вернут»: Соловьев напомнил о покупке Россией Киева и Прибалтики
россия украина соловьев прибалтика
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