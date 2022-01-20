В ДНР назвали поставки оружия Украине повышением ставок в эскалации конфликта в Донбассе

Лондон не просто откровенно запускает руки во внутренние дела Украины и военный конфликт, который полыхает на территории Донбасса, а погружается в него с головой. Такую позицию ФАН высказала депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Ирина Попова.
«Военная помощь»
ВСУ получили от Великобритании партию так называемой военной помощи в виде легких противотанковых средств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
«На Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным силам Украины. В этот раз партнерами были предоставлены новые легкие противотанковые средства», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения для «самообороны».
Повышение ставок
Как отметила Ирина Попова, Великобритания давно играет на повышение ставок в эскалации конфликта на Украине.
«Британские военные регулярно участвуют в так называемых учениях, а после на сайте минобороны Великобритании появляются вызывающие надписи. Например, такие: «Мы побывали на заднем дворе России». Выехавший с этого «заднего двора» президент Владимир Зеленский открыто встречается в Лондоне с представителями МИ6, теперь Украина получает от Великобритании оружие — легкие противотанковые вооружения. В общем, Великобритания не просто откровенно запускает руки во внутренние дела Украины и военный конфликт, который полыхает на территории Донбасса, а погружается в него с головой», — пояснила Ирина Попова.
Эт подтверждает и министр обороны Великобритании, который обещает отправить на Украину еще и «небольшое количество» британских военных. Они, по заявлениям министра, «проведут обучение» для помощи украинским военнослужащим в использовании этого оружия, имеющего якобы исключительно оборонительный характер.
«Западные сказочки»
«Все эти западные сказочки об украинской обороне нам, людям, живущим в Донбассе, давно надоели, поскольку со стороны Украины мы видим исключительно агрессию. Агрессию, которая уже отобрала тысячи жизней наших земляков, которая уничтожает нашу инфраструктуру и которая не прекращается уже восьмой год», — добавила Ирина Попова.
На этом фоне в ДНР хотели бы обратиться к мировому сообществу с призывом отказаться от двойных стандартов, под прикрытием пацифистских лозунгов прекратить поставлять на Украину оружие и направлять на ее территорию военных инструкторов.
«Перестаньте подкидывать в топку войны все новые и новые дрова. Мы просим международное сообщество принять конкретные меры, направленные на деэскалацию конфликта и на принуждение Украины к миру. А именно — мы просим оказать Украине содействие в выполнении ею единственных существующих сегодня мирных договоренностей — Минских соглашений», — заключила Ирина Попова.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.
Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг») заявил, что в 2014 на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.