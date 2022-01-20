В ДНР назвали поставки оружия Украине повышением ставок в эскалации конфликта в Донбассе

Лондон не просто откровенно запускает руки во внутренние дела Украины и военный конфликт, который полыхает на территории Донбасса, а погружается в него с головой. Такую позицию ФАН высказала депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Ирина Попова.

«Военная помощь»

ВСУ получили от Великобритании партию так называемой военной помощи в виде легких противотанковых средств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«На Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным силам Украины. В этот раз партнерами были предоставлены новые легкие противотанковые средства», — говорится в сообщении военного ведомства.

Федеральное агентство новостей /

Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Лондон поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения для «самообороны».

Повышение ставок

Как отметила Ирина Попова, Великобритания давно играет на повышение ставок в эскалации конфликта на Украине.

«Британские военные регулярно участвуют в так называемых учениях, а после на сайте минобороны Великобритании появляются вызывающие надписи. Например, такие: «Мы побывали на заднем дворе России». Выехавший с этого «заднего двора» президент Владимир Зеленский открыто встречается в Лондоне с представителями МИ6, теперь Украина получает от Великобритании оружие — легкие противотанковые вооружения. В общем, Великобритания не просто откровенно запускает руки во внутренние дела Украины и военный конфликт, который полыхает на территории Донбасса, а погружается в него с головой», — пояснила Ирина Попова.

Эт подтверждает и министр обороны Великобритании, который обещает отправить на Украину еще и «небольшое количество» британских военных. Они, по заявлениям министра, «проведут обучение» для помощи украинским военнослужащим в использовании этого оружия, имеющего якобы исключительно оборонительный характер.

«Западные сказочки»

«Все эти западные сказочки об украинской обороне нам, людям, живущим в Донбассе, давно надоели, поскольку со стороны Украины мы видим исключительно агрессию. Агрессию, которая уже отобрала тысячи жизней наших земляков, которая уничтожает нашу инфраструктуру и которая не прекращается уже восьмой год», — добавила Ирина Попова.

Федеральное агентство новостей /

На этом фоне в ДНР хотели бы обратиться к мировому сообществу с призывом отказаться от двойных стандартов, под прикрытием пацифистских лозунгов прекратить поставлять на Украину оружие и направлять на ее территорию военных инструкторов.

«Перестаньте подкидывать в топку войны все новые и новые дрова. Мы просим международное сообщество принять конкретные меры, направленные на деэскалацию конфликта и на принуждение Украины к миру. А именно — мы просим оказать Украине содействие в выполнении ею единственных существующих сегодня мирных договоренностей — Минских соглашений», — заключила Ирина Попова.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг») заявил, что в 2014 на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.