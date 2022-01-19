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Политолог Сатановский описал отношения России и США одним необычным анекдотом

Политика
Политолог Сатановский описал отношения России и США одним необычным анекдотом
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 19 января. Российский политолог Евгений Сатановский одним анекдотом сумел описать отношения Москвы и Вашингтона. Свое мнение на этот счет эксперт выразил в эфире шоу «Полный контакт» с ведущим Владимиром Соловьевым.

В рамках передачи политолог проанализировал отношения России и Соединенных Штатов, а также указал на нюансы при взаимодействии стран на международном уровне. Сатановский привел остроумную аналогию о контактах Кремля и Белого дома, рассказав необычный анекдот.

«К раввину пришел юноша с горящими глазами, и спросил, что может дать синагога молодому человеку, имея в виду карьеру, полезные знакомства, продвижение по службе. Ребе посмотрел на него, а было это еще до революции, и сказал грустно: «Хорошего — ничего, но нагадить...» А это что, не похоже на наши отношения с Соединенным Штатами?» — задался вопросом политолог.

Политолог Сатановский описал отношения России и США одним необычным анекдотом
Федеральное агентство новостей /

Евгений Сатановский ранее заявил, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков «затроллил» Вашингтон словами о переговорах Москвы и Киева. По его мнению, это может быть обычная политическая шутка, но с другой стороны, если пресс-секретарь президента РФ намекал на серьезное изменение во внешнеполитических подходах Кремля, для США это повод как можно скорее сесть за стол переговоров.

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сша сатановский анекдот
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