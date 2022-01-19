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Роман Мальков трогательно признался в любви Анастасии Макеевой

Шоу-бизнес
Роман Мальков трогательно признался в любви Анастасии Макеевой
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 19 января. Анастасия Макеева вместе со своим супругом Романом Мальковым отправилась на отдых в Тверскую область. Избранник актрисы снял, как она катается на снегоходе и трогательно признался ей в любви.

Мальков опубликовал видеозапись на своей странице в Instagram и сопроводил ее красивой музыкой. Макеева в бело-голубом комбинезоне и в шлеме едет на снегоходе. Мужчина назвал актрису «любимым гонщиком». Он отметил, что прогулка была замечательной, а Макеева исполняла роль его личного водителя.

«Я так счастлив кайфовать с тобой, просыпаться сладко-сладко… Засыпать вкусно-вкусно. Мой ангелочек. Рад, что вырвались в это райское место», — написал Мальков трогательные слова под постом.

Роман Мальков трогательно признался в любви Анастасии Макеевой
Prt Scr instagram.com / @malkov_roman_mr2

Макеева официально связала себя узами брака с Мальковым в мае прошлого года. Пара сыграла свадьбу и обвенчалась в Крыму. Перед новым годом актриса решила взять фамилию мужа. Теперь она — Анастасия Малькова-Макеева, сообщает портал Teleprogramma.pro.

Недавно она призналась, что ничего не ожидает от своего нынешнего супруга. По словам Макеевой, Мальков дает ей намного больше, чем ее прошлые мужчины.

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Все новости / Шоу-бизнес / Роман Мальков трогательно признался в любви Анастасии Макеевой
актриса брак семья макеева мальков
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