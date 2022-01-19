Право на бесплатный проезд в Москве получили оба родителя многодетной семьи

Москва, 19 января. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, по которому второй родитель в многодетных семьях получил право бесплатного проезда в общественном транспорте. Ранее эта льгота была доступна только одному из родителей. Ее действие распространяется и на пригородные электрички, сообщают «Вести Подмосковья».

Кроме того, право на бесплатный проезд теперь предоставлено также детям из многодетных семей от 16 до 18 лет — независимо от того, учатся они или нет. Раньше подростки этого возраста бесплатно ездили только при условии обучения в образовательном учреждении.

Для бесплатного проезда необходимо оформить «Карту москвича». Сделать это можно в любом из центров госуслуг «Мои документы». Карта будет оформлена и готова к получению не позднее, чем через 30 дней после предоставления всех необходимых документов.

Ранее ФАН рассказывал об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга. Новые тарифы вступили в силу с 1 января 2022 года.