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Эммануэль Макрон сообщил о европейских предложениях по безопасности

Политика
Эммануэль Макрон сообщил о европейских предложениях по безопасности
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Страсбург, 19 января. Европейские предложения по безопасности обсудят в рамках НАТО. Они должны быть выработаны в ближайшие недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте.

Инициативы коснутся нового порядка безопасности и стабильности. После обсуждения в НАТО предложения вынесут на переговоры с Россией, сообщил глава государства.

«В ближайшие недели мы должны завершить европейские предложения, касающиеся построения нового порядка безопасности и стабильности. Мы должны их выработать между европейцами, разделить их с нашими союзниками в рамках НАТО, а затем предложить их для переговоров с Россией», — говорится в речи Макрона.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости обсудить предложения по безопасности. Официальный Берлин готов к серьезному диалогу с российской стороной, подчеркнул глава правительства.

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