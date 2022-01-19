Эммануэль Макрон сообщил о европейских предложениях по безопасности

Страсбург, 19 января. Европейские предложения по безопасности обсудят в рамках НАТО. Они должны быть выработаны в ближайшие недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте.

Инициативы коснутся нового порядка безопасности и стабильности. После обсуждения в НАТО предложения вынесут на переговоры с Россией, сообщил глава государства.

«В ближайшие недели мы должны завершить европейские предложения, касающиеся построения нового порядка безопасности и стабильности. Мы должны их выработать между европейцами, разделить их с нашими союзниками в рамках НАТО, а затем предложить их для переговоров с Россией», — говорится в речи Макрона.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости обсудить предложения по безопасности. Официальный Берлин готов к серьезному диалогу с российской стороной, подчеркнул глава правительства.