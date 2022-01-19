«Хайп не уместен»: юрист Фролова осудила скандальную выходку Волочковой на борту самолета

Балерина и звезда шоу-бизнеса Анастасия Волочкова стала участницей инцидента на борту самолета из-за требования бортпроводников надеть маску. С начала пандемии все авиакомпании ввели требование носить маски во время полета. Как подчеркнула в беседе с ФАН юрист, руководитель юридического агентства «Фролова и партнеры» Анна Фролова, это требование — в первую очередь защита самих пассажиров от вируса. Плюс соблюдение противоэпидемических мер — это хоть и слабая, но гарантия, что авиасообщение между странами продолжится. Поэтому конфликт, который произошел у «балерины всея Руси» со стюардами из-за отсутствия у нее на лице маски, недопустим, считает юрист.

«Поведение Анастасии Волочковой абсурдно! Ношение масок — это защита для нас самих. В самолетах мы дышим одним воздухом, максимально близко находимся друг к другу. И чтобы полеты не прекратили и мы могли добираться туда, куда нужно, нам нужно эти требования выполнять. Тем более требования эти ввели для нашего же блага. Учитывая, что Анастасия Волочкова — публичная личность, она, на мой взгляд, должна показывать правильный пример людям. И не имеет права склонять массы людей к такого рода выходкам, тем более на борту самолета. Хайп здесь не уместен! Это касается жизни и здоровья всех людей», — прокомментировала юрист.

Как объяснила Фролова, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна для авиапассажиров действует штраф в размере 2-5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

«Надо понимать, что неправомерное поведение на борту воздушного судна может быть квалифицировано и как уголовное преступление. По УК РФ наказание за хулиганство на борту воздушного судна варьируется от штрафа в размере 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет», — добавила юрист.

Лайнер с балериной на борту летел с Мальдивских островов в Москву. Из-за возникшего конфликта в салоне самолета в Шереметьево участников разбирательств уже ожидали сотрудники полиции. Сама Волочкова и ее спутник утверждают, что прима сняла маску лишь для того, чтобы выпить кофе. У бортпроводников совершенно иная версия.

В разговоре с ФАН Анастасия Волочкова рассказала свою версию произошедшего. По ее мнению, конфликтную ситуацию спровоцировали именно бортпроводники.

