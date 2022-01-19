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Десятки петербуржцев стоят в очереди перед Дворцом бракосочетания на Английской набережной

Общество
Десятки петербуржцев стоят в очереди перед Дворцом бракосочетания на Английской набережной
kzags.gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 19 января. Длинная очередь из пар столпилась на Английской набережной в Санкт-Петербурге у Дворца бракосочетания №1. Множество желающих планируют зарегистрировать свои отношения в июне текущего года.

Представители учреждения опубликовали видео в своем Instagram-аккаунте, на котором зафиксирована длинная очередь перед дверьми ЗАГСа утром 19 января. Будущие молодожены образовали длинную очередь желающих обручиться в первый летний месяц 2022 года.

Дворец бракосочетания №1 начал прием заявлений на июнь с 10:00. Живая очередь начала собираться у дверей учреждения за полтора часа до открытия. Представители ЗАГСа отметили, что некоторые ожидающие грелись в автомобилях. Очередь вместила в себя около 50 пар.

В Самаре запретили бросать лепестки цветов, конфеты и монеты возле местных ЗАГСов. Давняя традиция осыпать молодоженов на выходе попала под понятие «мусорить».

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