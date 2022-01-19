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Минобороны Великобритании поставило ВСУ тысячи противотанковых ракет

Армия
Минобороны Великобритании поставило ВСУ тысячи противотанковых ракет
Федеральное агентство новостей

Лондон, 19 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили несколько тысяч британских противотанковых ракет. Об этом заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

Высокопоставленный чиновник военного ведомства Великобритании Джеймс Хиппи в эфире радио LBC подтвердил слова министра обороны Бена Уоллеса о поставках Украине крупной партии легкого противотанкового вооружения.

«Мы направили украинским вооруженным силам тысячи легких противотанковых ракет… Украинцы — гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей страны», — сообщил Хиппи.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ обстреляли населенный пункт Спартак в Донецкой Народной Республике. О заявлении российского посольства в США, в котором содержится призыв к Вашингтону отказаться от поставок оружия на Украину, информировал телеканал «360».

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