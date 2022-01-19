Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 15:24
15:22
Армия
Военный аналитик Бартош: ВМФ РФ готов потопить любой корабль НАТО в случае опасности
15:19
Происшествия
Главврача больницы «Матросской тишины» задержали по подозрению в получении взятки
15:18
Политика
«Пусть деньги вернут»: Соловьев напомнил о покупке Россией Киева и Прибалтики
15:18
Происшествия
Неизвестные подбросили пакет с младенцем на крыльцо частного дома в Мордовии
15:15
Политика
Рябков не считает продуктивным участие нескольких стран в диалоге по безопасности
15:13
Общество
Журналиста Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
15:12
Происшествия
Один человек погиб при стрельбы в центре Ниццы
15:11
Армия
Минобороны РФ сообщило о полном выводе миротворцев ОДКБ из Казахстана
15:09
Экономика
Платеж за смену вида использования земли вырастет для московских девелоперов
15:08
Экономика
В Минэнерго обсудили стоимость новых российских АЭС
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лауреат премии «Сезар» Гаспар Ульель без сознания госпитализирован после падения на склоне

  /   Обновлено: 19 января 2022 14:28
Общество
Лауреат премии «Сезар» Гаспар Ульель без сознания госпитализирован после падения на склоне
Global Look Press  /  Nasser Berzane

Москва, 19 января. Один из самых многообещающих французских актеров Гаспар Ульель доставлен в больницу после падения во время катания на горнолыжном склоне. Для транспортировки знаменитости была задействована санавиация.

Зарубежные СМИ сообщают, что Ульель отдыхал на одном из горнолыжных курортов французского юга. Во время очередного прохождения трассы лауреат премии «Сезар» упал. В медучреждение его госпитализировали в бессознательном состоянии.

Ульелю сейчас 37 лет. Свою первую роль он исполнил в подростковом возрасте — в 1997 году. Популярность пришла к актеру после того, как он сыграл в детективной драме Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка», которая вышла в 2004 году. Также многим зрителям он известен по воплощению образа молодого Ганнибала Лектора в фильме «Ганнибал: Восхождение».

Ранее сообщалось, что французский актер исполнил одного из персонажей в новом небольшом сериале Marvel «Лунный рыцарь». Лента, состоящая из шести эпизодов, должна быть представлена в текущем году на сервисе Disney+.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Лауреат премии «Сезар» Гаспар Ульель без сознания госпитализирован после падения на склоне
больница госпитализация ульель
Комментировать