Лауреат премии «Сезар» Гаспар Ульель без сознания госпитализирован после падения на склоне

Москва, 19 января. Один из самых многообещающих французских актеров Гаспар Ульель доставлен в больницу после падения во время катания на горнолыжном склоне. Для транспортировки знаменитости была задействована санавиация.

Зарубежные СМИ сообщают, что Ульель отдыхал на одном из горнолыжных курортов французского юга. Во время очередного прохождения трассы лауреат премии «Сезар» упал. В медучреждение его госпитализировали в бессознательном состоянии.

Ульелю сейчас 37 лет. Свою первую роль он исполнил в подростковом возрасте — в 1997 году. Популярность пришла к актеру после того, как он сыграл в детективной драме Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка», которая вышла в 2004 году. Также многим зрителям он известен по воплощению образа молодого Ганнибала Лектора в фильме «Ганнибал: Восхождение».

Ранее сообщалось, что французский актер исполнил одного из персонажей в новом небольшом сериале Marvel «Лунный рыцарь». Лента, состоящая из шести эпизодов, должна быть представлена в текущем году на сервисе Disney+.