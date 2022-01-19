Китай снимет ремейк кассовой российской комедии «Холоп»

Москва, 19 января. Китайская кинокомпания Alibaba Pictures снимет ремейк фильма режиссера Клима Шипенко «Холоп», который стал самой кассовой российской кинолентой за историю отечественного проката.

Ремейк будет снят на китайском языке. Премьера киноленты запланирована на 2023-2024 год. Согласно информации «Бюллетеня кинопрокатчика», сделка состоялась при содействии кинокомпании All Media (a START company).

Китай стал восьмой страной, которая снимает свою версию «Холопа». В прошлом году права на картину приобрели американская студия Sony Pictures для создания проекта в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании, а также польская компания Monolith Films и французская SND.

Главную роль в фильме Шипенко исполнил Милош Бикович. Недавно артист отметил 34-летие. ФАН составил список самых ярких ролей серба.