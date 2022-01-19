Меркель лично позвонила генсеку ООН Гутеррешу и отказалась от предложения о работе

Берлин, 19 января. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от работы в Организации Объединенных Наций. Она лично позвонила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и сообщила о решении.

Ранее политик направил Меркель письмо. Он предложил ей возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам в ООН, который бы приносил пользу человечеству.

«На эту тему провела телефонный разговор с генсеком, поблагодарила его, но сказала, что не примет предложение», — сообщили в бюро экс-канцлера.

Ангела Меркель возглавляла немецкое правительство 16 лет. В декабре 2021 года она покинула пост канцлера, уступив его Олафу Шольцу.