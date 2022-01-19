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Агния Дитковските перестала скрывать мужа

Общество
Агния Дитковските перестала скрывать мужа
instagram.com  /  @ditkovskyte

Москва, 19 января. Актриса Агния Дитковските показала подписчикам фотографию своего супруга Богдана Панченко, за которого вышла замуж летом прошлого года. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram.

После расставания с актером Алексеем Чадовым Дитковските тщательно скрывала личную жизнь. В начале лета 33-летняя актриса вышла замуж, а через несколько месяцев стала матерью в третий раз.

Дитковските вместе с мужем путешествует по Италии. Пара наслаждается отдыхом в Милане, пишет kp.ru. Актриса запечатлела любимого за столиком уличного ресторана. Панченко держит в руках смартфон, а на руке красуется обручальное кольцо.

Агния Дитковските перестала скрывать мужа
Prt Scr instagram.com / @ditkovskyte

Агния Дитковските воспитывает троих детей. Старший сын Федор родился от брака с Алексеем Чадовым, потом она родила дочь Нику. Кто отец второго наследника, неизвестно. Почувствовать радость материнства в третий раз она смогла в ноябре, когда на свет появился еще один малыш.

Интересно, что весь период третьей беременности артистка тщательно скрывала. Но как только родился наследник, знаменитость поспешила поделиться с поклонниками радостной новостью.

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фото соцсети дитковските
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