Агния Дитковските перестала скрывать мужа

Москва, 19 января. Актриса Агния Дитковските показала подписчикам фотографию своего супруга Богдана Панченко, за которого вышла замуж летом прошлого года. Снимком она поделилась на своей странице в Instagram.

После расставания с актером Алексеем Чадовым Дитковските тщательно скрывала личную жизнь. В начале лета 33-летняя актриса вышла замуж, а через несколько месяцев стала матерью в третий раз.

Дитковските вместе с мужем путешествует по Италии. Пара наслаждается отдыхом в Милане, пишет kp.ru. Актриса запечатлела любимого за столиком уличного ресторана. Панченко держит в руках смартфон, а на руке красуется обручальное кольцо.

Prt Scr instagram.com / @ditkovskyte

Агния Дитковските воспитывает троих детей. Старший сын Федор родился от брака с Алексеем Чадовым, потом она родила дочь Нику. Кто отец второго наследника, неизвестно. Почувствовать радость материнства в третий раз она смогла в ноябре, когда на свет появился еще один малыш.

Интересно, что весь период третьей беременности артистка тщательно скрывала. Но как только родился наследник, знаменитость поспешила поделиться с поклонниками радостной новостью.