Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 января 15:23
15:19
Происшествия
Главврача больницы «Матросской тишины» задержали по подозрению в получении взятки
15:18
Политика
«Пусть деньги вернут»: Соловьев напомнил о покупке Россией Киева и Прибалтики
15:18
Происшествия
Неизвестные подбросили пакет с младенцем на крыльцо частного дома в Мордовии
15:15
Политика
Рябков не считает продуктивным участие нескольких стран в диалоге по безопасности
15:13
Общество
Журналиста Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
15:12
Происшествия
Один человек погиб при стрельбы в центре Ниццы
15:11
Армия
Минобороны РФ сообщило о полном выводе миротворцев ОДКБ из Казахстана
15:09
Экономика
Платеж за смену вида использования земли вырастет для московских девелоперов
15:08
Экономика
В Минэнерго обсудили стоимость новых российских АЭС
15:06
Происшествия
Экс-президент Украины Порошенко прибыл в киевский суд на заседание по делу о госизмене
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Киев разыскивает нового избранника Волочковой за участие в боевых действиях в Донбассе

  /   Обновлено: 19 января 2022 14:18
Шоу-бизнес
Киев разыскивает нового избранника Волочковой за участие в боевых действиях в Донбассе
youtube.com  /  Prt Scr / ДНИ.РУ

Москва, 19 января. Любимый мужчина бывшей артистки Большого театра Анастасии Волочковой Сергей был заочно арестован на Украине за участие в боевых действиях в Донбассе против ВСУ.

По данным осведомленного источника Федерального агентства новостей, мужчина жил в Мелитополе, где у него был собственный бойцовский клуб «Спарта». Сергей также преподавал рукопашный бой.

Официальный Киев объявил его в розыск за пособничество терроризму за участие в боевых действиях в Донбассе. В Россию избранник Волочковой перебрался после 2014 года, а в 2019-м получил российское гражданство.

С танцовщицей Волочковой Сергей познакомился на программе «Давай поженимся!». После этого выпуска пара улетела отдыхать на Мальдивские острова. Звезда сцены признавалась, что чувствует себя счастливой рядом с новым мужчиной.

Ранее сообщалось, что балерина и ее избранник оказались в центре скандала. Бортпроводники летевшего с Мальдив в Москву самолета неоднократно просили артистку надеть маску. При прибытии в Шереметьево они вызвали полицию, сотрудники которой подтвердили — Волочкова находилась в нетрезвом состоянии.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Киев разыскивает нового избранника Волочковой за участие в боевых действиях в Донбассе
волочкова отношения мужчина
Комментировать