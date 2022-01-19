Киев разыскивает нового избранника Волочковой за участие в боевых действиях в Донбассе

Москва, 19 января. Любимый мужчина бывшей артистки Большого театра Анастасии Волочковой Сергей был заочно арестован на Украине за участие в боевых действиях в Донбассе против ВСУ.

По данным осведомленного источника Федерального агентства новостей, мужчина жил в Мелитополе, где у него был собственный бойцовский клуб «Спарта». Сергей также преподавал рукопашный бой.

Официальный Киев объявил его в розыск за пособничество терроризму за участие в боевых действиях в Донбассе. В Россию избранник Волочковой перебрался после 2014 года, а в 2019-м получил российское гражданство.

С танцовщицей Волочковой Сергей познакомился на программе «Давай поженимся!». После этого выпуска пара улетела отдыхать на Мальдивские острова. Звезда сцены признавалась, что чувствует себя счастливой рядом с новым мужчиной.

Ранее сообщалось, что балерина и ее избранник оказались в центре скандала. Бортпроводники летевшего с Мальдив в Москву самолета неоднократно просили артистку надеть маску. При прибытии в Шереметьево они вызвали полицию, сотрудники которой подтвердили — Волочкова находилась в нетрезвом состоянии.