Банк России повысил официальные курсы валют на 20 января

Москва, 19 января. Стоимость американской и европейской валют увеличилась по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США поднялся на 53,50 копейки и оказался на уровне 76,87 рубля за доллар. Курс евро продемонстрировал рост на 11,02 копейки и составил 87,13 рубля за единицу.

На старте торгов Московской биржи позиции российской валюты также ослабли к доллару и евро. Биржевая стоимость американской валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии возросла на 15 копеек и составила 77,06 рубля. Курс евро увеличился на 20,25 копейки — до 87,31 рубля.

Курс российской валюты способен укрепить свои позиции в широкой перспективе. Однако в случае реализации негативного сценария доллар может взлететь до 80 рублей, предупредил аналитик Егор Жильников.