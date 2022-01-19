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Банк России повысил официальные курсы валют на 20 января

Экономика
Банк России повысил официальные курсы валют на 20 января
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 19 января. Стоимость американской и европейской валют увеличилась по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центрального банка РФ.

Курс нацвалюты США поднялся на 53,50 копейки и оказался на уровне 76,87 рубля за доллар. Курс евро продемонстрировал рост на 11,02 копейки и составил 87,13 рубля за единицу.

На старте торгов Московской биржи позиции российской валюты также ослабли к доллару и евро. Биржевая стоимость американской валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии возросла на 15 копеек и составила 77,06 рубля. Курс евро увеличился на 20,25 копейки — до 87,31 рубля.

Курс российской валюты способен укрепить свои позиции в широкой перспективе. Однако в случае реализации негативного сценария доллар может взлететь до 80 рублей, предупредил аналитик Егор Жильников.

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