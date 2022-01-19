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Актриса Светлана Ходченкова снялась для обложки журнала в одной юбке

  /   Обновлено: 19 января 2022 14:25
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова снялась для обложки журнала в одной юбке
instagram.com  /  @svetlana_khodchenkova

Москва, 19 января. Звезда сериала «Метод Лавровой» Светлана Ходченкова стала лицом февральского выпуска журнала Tatler. Актриса позировала в оранжевой юбке Prada и черных туфлях.

Обложка была опубликована в Instagram-аккаунте издания. В новом выпуске Ходченкова расскажет о съемках в голливудском фильме «Росомаха. Бессмертный» и о своем дебюте в качестве продюсера, пишет kp.ru.

Актриса Светлана Ходченкова снялась для обложки журнала в одной юбке
Prt Scr instagram.com / @tatler_russia

Пользователи оставили множество комментариев под постом. Ходченкову осыпали комплиментами, отдельно отметив ее идеальную фигуру.

«Приятно наконец-то видеть интересного, талантливого человека, женщину с потрясающим телом на обложке!»;

«Художественная обложка, одна из лучших, браво! Светлана превосходна»;

«Светлана прекрасна! Однако не стоит перебарщивать с наготой. Мне, например, Светлана больше нравится в образе настоящей женщины из кинофильма «Благословите женщину», — отреагировали фолловеры.

Звезда российского кино тщательно скрывает личную жизнь. Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычем, затем она встречалась с московским бизнесменом Георгием Петришиным.

Ранее киноэксперт Андрей Дементьев назвал фильмы и сериалы, на которые стоит обратить внимание. В его списке оказался проект «Везет» с Ходченковой и Евгением Цыгановым.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Светлана Ходченкова снялась для обложки журнала в одной юбке
актриса ходченкова красота
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