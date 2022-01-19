Актриса Светлана Ходченкова снялась для обложки журнала в одной юбке

Москва, 19 января. Звезда сериала «Метод Лавровой» Светлана Ходченкова стала лицом февральского выпуска журнала Tatler. Актриса позировала в оранжевой юбке Prada и черных туфлях.

Обложка была опубликована в Instagram-аккаунте издания. В новом выпуске Ходченкова расскажет о съемках в голливудском фильме «Росомаха. Бессмертный» и о своем дебюте в качестве продюсера, пишет kp.ru.

Prt Scr instagram.com / @tatler_russia

Пользователи оставили множество комментариев под постом. Ходченкову осыпали комплиментами, отдельно отметив ее идеальную фигуру.

«Приятно наконец-то видеть интересного, талантливого человека, женщину с потрясающим телом на обложке!»; «Художественная обложка, одна из лучших, браво! Светлана превосходна»; «Светлана прекрасна! Однако не стоит перебарщивать с наготой. Мне, например, Светлана больше нравится в образе настоящей женщины из кинофильма «Благословите женщину», — отреагировали фолловеры.

Звезда российского кино тщательно скрывает личную жизнь. Ходченкова была замужем за актером Владимиром Яглычем, затем она встречалась с московским бизнесменом Георгием Петришиным.

Ранее киноэксперт Андрей Дементьев назвал фильмы и сериалы, на которые стоит обратить внимание. В его списке оказался проект «Везет» с Ходченковой и Евгением Цыгановым.