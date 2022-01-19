Москва, 19 января. Угрозы в отношении газопровода «Северный поток — 2» реализовать невозможно с технической точки зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, России регулярно «кто-то чем-то грозит».

«Коммерческий международный проект "Северный поток — 2" отключить невозможно, потому что его еще не включили. И то, что его не включили, на самом деле плохо и для тех, кто участвовал в проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе», — сказал Песков.