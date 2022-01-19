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Песков указал на невозможность отключения «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 19 января 2022 14:12
Политика
Песков указал на невозможность отключения «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 января. Угрозы в отношении газопровода «Северный поток — 2» реализовать невозможно с технической точки зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, России регулярно «кто-то чем-то грозит».

«Коммерческий международный проект "Северный поток — 2" отключить невозможно, потому что его еще не включили. И то, что его не включили, на самом деле плохо и для тех, кто участвовал в проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что затягивание запуска «СП-2» негативно влияет на экономическое развитие стран Европы, которые существенно страдают в условиях пандемии.

Депутат бундестага Штефан Котре ранее заявил, что затягивание сертификации «СП-2» ставит под угрозу энергоснабжение всей Европы.

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