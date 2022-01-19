Первое изображение нового внедорожника Toyota Sequoia появилось в Сети

Москва, 19 января. Японская компания Toyota разместила в интернете первый снимок внедорожника Sequoia нового поколения. Об этом сообщает Carscoops.

На затемненном изображении пока можно разглядеть только заднюю часть будущего авто со светодиодными фонарями. Все подробности об этой модели на текущий момент остаются в секрете.

Как отмечает издание, новинку создадут на платформе TNGA-F, которую также использует пикап Tundra и внедорожник Land Cruiser 300. Машину оснастят 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 394 лошадиных сил и десятиступенчатой коробкой передач. Также внедорожник будет доступен к покупке с гибридной установкой, включающей тот же 3,5-литровый двигатель и электромотор.

Специалисты компании Compare The Market изучили историю поиска автобрендов в системе Google за минувший год. Лидером оказалась марка Toyota.