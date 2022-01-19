Домашние животные Мадрида получили благословление в день памяти святого Антония

Сотни животных, среди которых собаки, кошки, кролики, черепахи и попугаи, отправились к церкви святого Антония на поводках и на руках своих хозяев, чтобы получить благословление.

Ежегодно испанцы отмечают день памяти святого Антония, который считается покровителем животных. Он родился в 250 году нашей эры и обрел мудрость в отшельничестве, наблюдая за природой. С тех пор люди верят, что, если в этот день домашние питомцы получат благословение от церковного служителя, то обретут обретут здоровье и счастье на весь год.

«Мы очень маленькая ассоциация, которая содержит животных-инвалидов, и мы каждый год приезжаем сюда, чтобы получить для них благословение и силы двигаться дальше. Мы привезли трех собак. Это Девон, он попал под поезд и получил травму спинного мозга, а двух других малышей сбила машина», — рассказала глава организации Мария.

Местный житель Дэвид ухаживает за брошенными животными. Он каждый год приходит к Церкви святого Антония, чтобы получить благословение для своих питомцев.

«Эту черепаху бросили, но мы спасли ее и выходили. До этого она четыре года жила в ванной в ужасных условиях. Кролику один год, это один из тех подарков для маленьких детей, от которых те потом отказываются, бросая их», — поделился Дэвид.

Священник Церкви святого Антония встречает посетителей на улице. У лестницы выстраивается очередь из сотен горожан. Служитель бережно поливает каждое животное святой водой, произнося благословенные речи и призывая граждан любить и заботиться о домашних любимцах.