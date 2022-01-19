«Росатом»: строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте начнется в июле

Каир, 19 января. Строительство первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа» совместно с Россией должно начаться в июле. Информацию подтвердил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Правительство республики подписало соглашение с корпорацией из РФ в ноябре 2015 года. Возведение АЭС мощностью 4800 мегаватт состоится в провинции Матрух на севере страны.

«Египетские власти намерены сделать все, чтобы провести первоначальное бетонирование в июле 2022 года», — сказал Лихачев.

«Росатом» со своей стороны подал все необходимые документы в Египетский орган по ядерному и радиологическому регулированию (ENRRA) для получения соответствующих разрешений. Корпорация уже приступила к сборке первых реакторных блоков ВВЭР-1200.

«Заявления представлены с опережением графика и ожидают утверждения, чтобы начать полномасштабное строительство», — говорится в заявлении.

Проект подразумевает возведение атомной электростанции, в которой установят четыре реакторных блока ВВЭР-1200. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию уже к 2026 году.

Стоимость АЭС «Эль-Дабаа» составляет 28,75 миллиарда долларов. Россия профинансирует 85% в форме государственного займа, в то время как Египет оплатит оставшиеся 15%.

«Росатом» месяц назад провел Международный форум по атомной энергии в Каире, куда пришли руководители местных производств и предприятий. Вице-президент корпорации Григорий Соснин рассказал гостям о преимуществах АЭС и предложил помочь в реализации проекта.