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В Челябинской области ветеран тыла упал с моста и замерз насмерть
Общество
В Челябинской области ветеран тыла упал с моста и замерз насмерть
pixabay.com  / 

Челябинск, 19 января. Эксперт регионального отделения Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Антон Неверов назвал причину трагической гибели ветерана.

Реагируя на инцидент в поселке Старое Першино в Металлургическом районе Челябинской области, когда 91-летний труженик тыла упал с узкого мостика в технический водоем и замерз там насмерть, Неверов отметил, что вина в гибели ветерана лежит на совести коммунальных служб, сообщает «ЧелябинскСегодня».

Он потребовал от коммунальщиков срочно навести порядок на опасном участке, установив перила. Также Неверов призвал правоохранительные органы взять ситуацию на особый контроль, установить виновных в смерти пенсионера и привлечь их к ответственности.

Ранее ФАН сообщал о кончине в Праге 98-летнего российского ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ). Юношей он защищал от нацистов блокадный Ленинград, а встретил Победу в освобожденной Чехословакии. Причина его смерти осталась неизвестной.

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гибель ветеран тыл
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