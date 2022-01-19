Телеведущий Шейнин: видеообращение Назарбаева вызывает больше вопросов, чем ответов

Москва, 19 января. Видеообращение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вызывает огромное количество вопросов и оставляет смешанные эмоции. С таким заявлением выступил ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин.

Елбасы выступил на национальном телевидении 18 января со словами о поддержке действующего президента Касым-Жомарта Токаева, а также подчеркнул, что теперь он является «простым пенсионером». Шейнин подробно проанализировал эти слова и пришел к выводу, что бывший казахстанский лидер, по сути, не сказал ничего кроме того, что все время находился в Нур-Султане. Неопределенность выступления Назарбаева очевидна, заключил журналист.

«Вот, сегодня он (Назарбаев. — Прим. ФАН) выступил с записанным телевизионным обращением, и… Я не большой знаток этой темы, честно говоря. Новость я знаю, но вопросов у меня после этой новости еще больше, чем ответов», — раскрыл зрителям глаза Шейнин.

Федеральное агентство новостей /

Слухи вокруг Назарбаева и членов его семьи также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что вопрос «полного транзита власти» от Назарбаева к Токаеву не имеет никакого отношения к Москве. Кремль поддерживает дружественные отношения как с предыдущим президентом Казахстана, так и с действующим, отметил чиновник.