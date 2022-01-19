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ФАН узнал причину пожара в квартире актрисы Веры Воронковой

  /   Обновлено: 19 января 2022 14:17
Общество
ФАН узнал причину пожара в квартире актрисы Веры Воронковой
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 19 января. Пожар в квартире знаменитой актрисы Веры Воронковой, известной по сериалу «Каменская», произошел из-за короткого замыкания проводки. Об этом сообщил источник ФАН.

Артистку доставили в Городскую клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева в Москве. Врачи диагностировали у нее серьезные ожоги дыхательных путей. Вера Воронкова находится в стабильно тяжелом состоянии.

В прессе писали, что в квартире артистки загорелась елка. Как стало известно ФАН, причиной возгорания в доме стало короткое замыкание.

Театр имени Пушкина, в котором служит 56-летняя знаменитость, находится на связи с главным врачом больницы по состоянию заслуженной артистки России. Согласно афише театра, у Воронковой стоят спектакли на ближайшее время.

Неделей раньше стало известно о выписке Марины Хлебниковой, которая серьезно пострадала при пожаре в квартире. Певица пообещала врачам соблюдать все предписания.

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