Москва, 19 января. Пожар в квартире знаменитой актрисы Веры Воронковой, известной по сериалу «Каменская», произошел из-за короткого замыкания проводки. Об этом сообщил источник ФАН.

Артистку доставили в Городскую клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева в Москве. Врачи диагностировали у нее серьезные ожоги дыхательных путей. Вера Воронкова находится в стабильно тяжелом состоянии.

В прессе писали, что в квартире артистки загорелась елка. Как стало известно ФАН, причиной возгорания в доме стало короткое замыкание.

Театр имени Пушкина, в котором служит 56-летняя знаменитость, находится на связи с главным врачом больницы по состоянию заслуженной артистки России. Согласно афише театра, у Воронковой стоят спектакли на ближайшее время.

Неделей раньше стало известно о выписке Марины Хлебниковой, которая серьезно пострадала при пожаре в квартире. Певица пообещала врачам соблюдать все предписания.