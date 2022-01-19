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Порнографический ролик прервал онлайн-заседание итальянских сенаторов

Политика
Порнографический ролик прервал онлайн-заседание итальянских сенаторов
instagram.com  /  @zoom

Рим, 19 января. Трансляцию онлайн-конференции итальянского сената прервал порно-ролик. Об этом сообщает иностранный игровой блог.

Ролик порнографического содержания из игры Final Fantasy 7 неожиданно появился на экране во время одного из выступлений итальянских ученых. В это время очередь подошла к лауреату Нобелевской премии по физике Джорджио Паризи.

Сначала участники заседания старались говорить громче и не обращать внимания на конфуз, но характерные звуки им перекричать не удалось. Отметим, что начало встречи политиков в ZOOM в режиме онлайн прошло без инцидентов.

Организаторами конференции являлась итальянская партия «Движение пяти звезд». Темой встречи представителей политической и научной сфер стала прозрачность процессов, протекающих в госуправлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости перехода на отечественное программное обеспечение - российские аналоги ZOOM. Также сообщалось об ответственности за отсутствие достижения показателей по такому переходу.

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италия порно паризи
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