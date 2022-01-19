Иран ограничит импорт дорогой мобильной техники

Тегеран, 19 января. Глава таможенной службы Ирана Алиреза Мокаддаси сообщил, что с марта 2022 года вводятся ограничения на поставки в страну телефонов стоимостью свыше 600 долларов по официальным каналам. Причиной нового постановления власти называют необходимость поддержания валютного баланса в государстве.

Ассоциация импортеров цифровой техники в ответ на данное заявление отметила, что доля смартфонов этой ценовой категории на рынке Исламской Республики не превышает пять процентов от общего числа. По их мнению, это не является цифрой настолько существенной, чтобы повлиять на финансовую обстановку.

بنابر آمارهای گمرکی، طی هشت ماهه امسال، ۲.۵ میلیارد دلار گوشی همراه وارد ایران شده است که سهمی «هشت درصدی» در کل واردات کشور دارد.https://t.co/nroGOeiXZV — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) January 18, 2022

Тем не менее, по данным таможенной службы, общая стоимость ввезенных в страну мобильных устройств превысила 2,5 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 111%, составив около 8% от общего объема импорта страны. Это означает, что доля телефонов стоимостью выше 600 долларов даже при расчете по средней цене обошлась республике более чем в 125 млн.

Попытки ограничить ввоз дорогих мобильников совершались властями Ирана уже неоднократно. В частности, к этому в конце 2019 года призвал верховный лидер страны Али Хаменеи, однако все меры, предпринятые правительством Хасана Роухани, свелись лишь к двукратному увеличению наценки.

Борьбу с дорогими смартфонами некоторые считают последствием недовольства части рядовых граждан и официальных лиц из-за присутствия на местном рынке продукции компании Apple. Это вызывает у многих негативные ассоциации из-за ее американского происхождения и нередко становится поводом для критики в адрес ее пользователей.

Тем не менее iPhone зачастую покупают и высокопоставленные чиновники, что иногда приводило к курьезам. Например, в прошлом году Хаменеи призвал отказаться от покупки смартфонов из США, хотя несколькими часами ранее на одном из его аккаунтов в Twitter были опубликованы сообщения через устройство фирмы Apple.

زينب سليماني التي توعدت اليوم بالانتقام من الولايات المتحدة لقتل أبيها التقطت لها صورة اليوم ومعها هاتفها الامريكي الصنع iPhone 13 Pro Max ???? pic.twitter.com/WPEhaBiurb — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) January 3, 2022

Также недавно объектом критики иранской общественности стала Зейнаб Сулеймани, дочь командующего специальным подразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Он погиб в начале января 2020 года из-за удара американских ВВС по аэропорту в Багдаде, что привело к очередной эскалации отношений с США. Выступая с речью в ходе траурных церемоний около двух недель назад, Зейнаб подчеркнула намерение своей страны отомстить за гибель ее отца, однако замеченный в ее руках iPhone 13 вызвал возмущение у некоторых иранских пользователей соцсетей.