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Кремль считает неприемлемым уровень инфляции в России

Экономика
Кремль считает неприемлемым уровень инфляции в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 января. Уровень инфляции в России по итогам 2021 года составил 8,4%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот уровень инфляции неприемлемым, сообщает РИА Новости.

Ежегодный уровень инфляции обычно был в пределах 3-4%, однако в последнее время она ускорилась из-за влияния коронавируса и других причин.

«Уровень инфляции в России ни для кого не является приемлемым. Принимаются меры для его возвращения к целевым показателям», — заявил Дмитрий Песков.

После Нового года было решено доиндексировать пенсии в РФ до 8,6%, чтобы пожилые люди получили прибавку выше инфляции. Это должно значительно улучшить положение российских граждан.

Материнский капитал, который выплачивается в РФ за рождение детей, будет индексироваться по фактическому уровню инфляции в 2022 году. Размер выплат станет известен с 1 февраля текущего года.

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