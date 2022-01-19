Кремль считает неприемлемым уровень инфляции в России

Москва, 19 января. Уровень инфляции в России по итогам 2021 года составил 8,4%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот уровень инфляции неприемлемым, сообщает РИА Новости.

Ежегодный уровень инфляции обычно был в пределах 3-4%, однако в последнее время она ускорилась из-за влияния коронавируса и других причин.

«Уровень инфляции в России ни для кого не является приемлемым. Принимаются меры для его возвращения к целевым показателям», — заявил Дмитрий Песков.

После Нового года было решено доиндексировать пенсии в РФ до 8,6%, чтобы пожилые люди получили прибавку выше инфляции. Это должно значительно улучшить положение российских граждан.

Материнский капитал, который выплачивается в РФ за рождение детей, будет индексироваться по фактическому уровню инфляции в 2022 году. Размер выплат станет известен с 1 февраля текущего года.