Адвокат Алешкин призвал не доводить ситуацию до маразма после скандала с Волочковой

Москва, 19 января. Адвокат Андрей Алешкин, ранее представлявший интересы Анастасии Волочковой, прокомментировал инцидент с балериной, который произошел в летевшем с Мальдивских островов в Москву самолете.

К подобным ситуациям нужно относиться человечнее и не доводить до маразма, считает правозащитник. А эмоциональная реакция, которая была у Волочковой, присуща многим, добавил он.

«Если человек припустил маску, он ее надел, это не должно являться поводом для каких-то разбирательств. Я считаю, что она эмоционально выступала в самолете, но эмоции для женщины, это, в принципе, нормально. Я просто переживаю об авиакомпании и людей, которые отвечают за эпидемиологическою ситуацию в стране», — поделился он в эксклюзивном комментарии с ФАН.

Алешкин призвал помогать людям, а не препятствовать им или привлекать к ответственности. Адвокат также отреагировал на информацию от МВД, согласно которой Волочкова находилась в самолете в нетрезвом состоянии.

«Это ее право. Она летит в самолете, может она что-то и употребляла. Вопрос не в том, что она сделала, а в отношении к людям! Не нужно доводить ситуацию до фанатизма. И это не о Волочковой, а вообще в целом», — подытожил он.

Ранее балерина рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она находилась без маски, когда пила томатный сок и кофе. Но бортпроводники неоднократно заставляли ее надеть маску.